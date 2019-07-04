«Костяк команды готов». «Молот-Прикамья» сформировал новый состав

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-04T07:22:28+03:00

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В Перми прошла пресс-конференция главного тренера и генерального директора хоккейного клуба «Молот-Прикамья». Павел Десятков и Андрей Морозов рассказали о планах на будущих сезон и формировании нового состава.

После худшего в истории клуба сезона - «Молот» опустился на 27 места турнирной таблицы - был заменен весь тренерский состав. Главным тренером клуба стал бывший тренер «Рязани» Павел Десятков. Он рассказал о составе команды на будущий сезон.

- В данный момент мы на 75 процентов выполнили работу по формированию состава. Оставили резерв, в том числе и для местных воспитанников, и для ребят просмотровой группы, которые примут участие в первом этапе наших сборов, - отметил Павел Десятков.

- На «основных» контрактах у нас 23 хоккеиста, из них 8 человек – воспитанники пермского хоккея. Подчеркну, что пять воспитанников 2001 года рождения. Перспективные, молодые ребята, на которых клуб закрепил свои права. Кто из них постоянно будет в команде, и какое количество игрового времени будет получать, это зависит от них самих, с одной стороны. Помимо молодежи, есть еще три человека из числа пермяков: вратарь Георгий Анаркулов, нападающий Сергей Абрамов и хорошо всем известный защитник Станислав Тунхузин. В целом повторюсь: костяк команды собран. И если говорить об опытных игроках, это 18 человек, - подчеркнул генеральный директор клуба.

В руководстве клуба отметили, что основной задачей является улучшение показателей. Главный тренер отметил, что каждый хоккеист должен выходить на лет и добиваться результата. А по словам Андрея Морозова, задача миниму - выйти в плей-офф.

- Повторю: первая задача, естественно, выступить много лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, Лига меняет формулу проведения чемпионата. Это будут две конференции и четыре дивизиона. Мы играем на Востоке, и так сложилось исторически, что в этой конференции противостояние всегда серьезнее и сложнее. И в такой ситуации мы считаем: выход в плей-офф это то, что клубу категорически необходимо. Конечно, есть много факторов, которые могут повлиять на итоговый результат, но задача-минимум остается – уверенный выход в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU