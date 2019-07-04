Администрация Перми планирует объединить школы №25 и №72

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-04T09:31:46+03:00

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В Перми объединят школу №25 и №27. Как сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте администрации, реорганизация будет происходить на базе школы №25 и должна завершиться не позднее, чем через 6 месяцев.

В течение месяца с момента публикации документа должны уведомить родителей и учеников. 3 месяца дается на перевод учеников. Контролировать процесс реорганизации школ будет заместитель главы города Людмила Гаджиева.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет фестиваль уличного кино.Пермский край во второй раз примет Международный фестиваль уличного кино. Мероприятие пройдет в на двух площадках в двух городах края: на плацу Пермского суворовского военного училища в ЗАТО Звёздный и на территории «Завода Шпагина» в Перми.В конкурсе заявлено 16 работ, среди которых картина с Алексеем Серебренниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU