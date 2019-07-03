2019-07-03T15:38:33+03:00
Происшествия

В Перми 10-летний мальчик попал под колеса машины

ЧП произошло утром 3 июля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: УГИБДД по ПермиФото: УГИБДД по Перми
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 3 июля, в Индустриальном районе Перми «Лада» сбила маленького мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре».

Как сообщили в ГИБДД по Перми, 03 июля, в 10 : 24 по улице Карпинского, со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Рязанская, двигался автомобиль ВАЗ-21104, водитель которого, напротив дома № 106, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку». В Пермском крае произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в субботу, 29 июня, со стороны Чусового в Полазна двигался автомобиль «ЗИЛ». 24-летний водитель, по предварительным данным, на 12 км допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лифан», который отбросило на полосу встречного движения на автомобиль «Лада Гранта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Максим Решетников озвучил необходимость распределения средств на нацпроекты на три года вперед
В Перми 15-летняя школьница выпала из окна
В Перми закончились поиски 62-летней женщины, которая страдает потерей памяти
В Перми на улице революции начинают монтировать трамвайные пути
МЧС предупреждает: В Прикамье ожидаются сильные ливни и туман
В середине июля на пермской эспланаде появятся сады
В Краснокамске в луже нашли тело мужчины
Шоумен Олег Верещагин прочитает в Перми любимые литературные произведения
Вы еще успеваете принять участие в конкурсе «300 слов о Перми»
Павел Миков проверит колонию №26 в Кизеле, где нарушаются права заключенных
В Кунгуре прошли «Воздушные Баталии» и кубок России по парапланерному спорту
Пермский ЖК «Ньютон» выиграл престижную премию Urban Awards 2019
В Прикамье у мужчины украли чугунную ванну
На Пермский международный марафон зарегистрировались 5 тысяч человек
Берегите детей от ЭВИ
В центре Перми обнаружили заросли борщевика
На площади перед «Театром-Театром» покажут мюзиклы «Jesus Christ Superstar» и «Винил»
В Перми изменится движение автобусных маршрутов №3 и №7
«Побежали на крики о помощи». В Перми прохожие задержали мужчину, который избил женщину в подъезде
В Перми с начала года приставы отправили на родину 152 нелегала
В Перми в результате несчастного случая пострадал 8-летний ребенок
«Бил по голове до потери сознания». Пермяка осудили за разбойное нападение
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя
Пермячка заплатит штраф в 10 тысяч за поддельный больничный
«Победителя определят по свету». В Прикамье пройдет фестиваль уличного кино
В Перми завершился ремонт на улице Газеты Звезда