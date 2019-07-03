В Перми 10-летний мальчик попал под колеса машины
Утром во вторник, 3 июля, в Индустриальном районе Перми «Лада» сбила маленького мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре».
Как сообщили в ГИБДД по Перми, 03 июля, в 10 : 24 по улице Карпинского, со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Рязанская, двигался автомобиль ВАЗ-21104, водитель которого, напротив дома № 106, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку». В Пермском крае произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в субботу, 29 июня, со стороны Чусового в Полазна двигался автомобиль «ЗИЛ». 24-летний водитель, по предварительным данным, на 12 км допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лифан», который отбросило на полосу встречного движения на автомобиль «Лада Гранта».
ИСТОЧНИК KP.RU