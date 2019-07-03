В Перми на улице революции начинают монтировать трамвайные пути

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-03T15:00:03+03:00

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На перекрестке Комсомольского проспекта и Революции начался монтаж трамвайных путей. Сейчас подрядчик готовит основание для начала работ.

Планируется, что работы продлятся три недели. За это время на данном участке будут заменены подземные коммуникации, построена ливневая канализация, а также начнется укладка трамвайных путей в сторону улицы Сибирской.

Как сообщили в администрации города, трамвайные пути будут уложены по новой технологии.

- Таким образом, в центре города у нас появится полоса для транспорта, где трамвайные пути будут совмещены с движением автобусов. Между трамвайными путями будет уложен жесткий литой асфальтобетон. С одной стороны, это покрытие более мягкое, чем традиционные бетонные плиты, с другой стороны, он более прочный, чем привычный асфальт, и разработан специально для трамвайных путей, он выдерживает вибрацию и высокую нагрузку. В Перми с таким материалом еще не работали, - рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

После завершения работ на этом участке, монтаж продолжится на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU