2019-07-03T14:41:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает: В Прикамье ожидаются сильные ливни и туман

Возможны порывы ветра до 13 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Перми и крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. В среду и в четверг, 3 и 4 июлля, на территории края ожидают сильный ветер, дожди и туман. Ночью в отдельных районах будет гроза, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 18-23°.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, каким ожидается июль 2019 в Перми

ИСТОЧНИК KP.RU

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