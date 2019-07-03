Вы еще успеваете принять участие в конкурсе «300 слов о Перми»
Где прячется пермское лето, почему лучше жить в спальных районах и куда ведут старинные улицы города – на эти вопросы можно найти ответы в текстах участников конкурса «300 слов о Перми».
Участники необычного литературного флешмоба, посвященного предстоящему юбилею города, размышляя о Перми, пишут о самом разном.
Одни вспоминают истории из детства, другие переосмысливают исторический опыт, третьи слагают о родном городе стихи и песни. И с каждой строчкой Пермь поворачивается к читателям новыми гранями. В этих текстах нет социального заказа, и, возможно, в этом их главная ценность, уверены организаторы проекта.
Возможность принять участие в конкурсе и вписать свои воспоминания в историю города есть абсолютно у каждого. Для этого лишь нужно написать о Перми или его жителях текст из трехсот слов и отправить его на электронный адрес sociativa@mail.ru. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 300slov.ru.
Напомним, что проект реализуется при поддержке конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски», департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми и Пермской епархии Русской Православной Церкви. Официальные партнеры проекта – «Русское радио», Издательский дом «Комсомольская правда», краевая библиотека им. Горького и издательство «Титул».
ИСТОЧНИК KP.RU