Вы еще успеваете принять участие в конкурсе «300 слов о Перми»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-03T14:02:41+03:00

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Где прячется пермское лето, почему лучше жить в спальных районах и куда ведут старинные улицы города – на эти вопросы можно найти ответы в текстах участников конкурса «300 слов о Перми».

Участники необычного литературного флешмоба, посвященного предстоящему юбилею города, размышляя о Перми, пишут о самом разном.

Одни вспоминают истории из детства, другие переосмысливают исторический опыт, третьи слагают о родном городе стихи и песни. И с каждой строчкой Пермь поворачивается к читателям новыми гранями. В этих текстах нет социального заказа, и, возможно, в этом их главная ценность, уверены организаторы проекта.

Возможность принять участие в конкурсе и вписать свои воспоминания в историю города есть абсолютно у каждого. Для этого лишь нужно написать о Перми или его жителях текст из трехсот слов и отправить его на электронный адрес sociativa@mail.ru. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 300slov.ru.

Напомним, что проект реализуется при поддержке конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски», департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми и Пермской епархии Русской Православной Церкви. Официальные партнеры проекта – «Русское радио», Издательский дом «Комсомольская правда», краевая библиотека им. Горького и издательство «Титул».

ИСТОЧНИК KP.RU