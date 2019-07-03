2019-07-03T14:02:41+03:00
Общество

Вы еще успеваете принять участие в конкурсе «300 слов о Перми»

Победителей ждут призы
Поделиться:
Победитель одной из номинации Марина КлюкинаПобедитель одной из номинации Марина Клюкина
Изменить размер текста:

Где прячется пермское лето, почему лучше жить в спальных районах и куда ведут старинные улицы города – на эти вопросы можно найти ответы в текстах участников конкурса «300 слов о Перми».

Участники необычного литературного флешмоба, посвященного предстоящему юбилею города, размышляя о Перми, пишут о самом разном.

Одни вспоминают истории из детства, другие переосмысливают исторический опыт, третьи слагают о родном городе стихи и песни. И с каждой строчкой Пермь поворачивается к читателям новыми гранями. В этих текстах нет социального заказа, и, возможно, в этом их главная ценность, уверены организаторы проекта.

Возможность принять участие в конкурсе и вписать свои воспоминания в историю города есть абсолютно у каждого. Для этого лишь нужно написать о Перми или его жителях текст из трехсот слов и отправить его на электронный адрес sociativa@mail.ru. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 300slov.ru.

Напомним, что проект реализуется при поддержке конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски», департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми и Пермской епархии Русской Православной Церкви. Официальные партнеры проекта – «Русское радио», Издательский дом «Комсомольская правда», краевая библиотека им. Горького и издательство «Титул».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснокамске в луже нашли тело мужчины
Шоумен Олег Верещагин прочитает в Перми любимые литературные произведения
Павел Миков проверит колонию №26 в Кизеле, где нарушаются права заключенных
В Кунгуре прошли «Воздушные Баталии» и кубок России по парапланерному спорту
Пермский ЖК «Ньютон» выиграл престижную премию Urban Awards 2019
В Прикамье у мужчины украли чугунную ванну
На Пермский международный марафон зарегистрировались 5 тысяч человек
Берегите детей от ЭВИ
В центре Перми обнаружили заросли борщевика
На площади перед «Театром-Театром» покажут мюзиклы «Jesus Christ Superstar» и «Винил»
В Перми изменится движение автобусных маршрутов №3 и №7
«Побежали на крики о помощи». В Перми прохожие задержали мужчину, который избил женщину в подъезде
В Перми с начала приставы отправили на родину 152 нелегала
В Перми в результате несчастного случая пострадал 8-летний ребенок
«Бил по голове до потери сознания». Пермяка осудили за разбойное нападение
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя
Пермячка заплатит штраф в 10 тысяч за поддельный больничный
«Победителя определят по свету». В Прикамье пройдет фестиваль уличного кино
В Перми завершился ремонт на улице Газеты Звезда