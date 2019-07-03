2019-07-03T13:11:20+03:00
Общество

Павел Миков проверит колонию №26 в Кизеле, где нарушаются права заключенных

По мнению прокуратуры, осужденные живут в неблагоприятных условиях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Кизеловский прокурор по надзору за соблюдением прав в местах лишения свободы выявил нарушения прав осужденных в колонии №26. В прокуратуре отметили, что ГУФСИН России по Пермскому краю нарушает права осужденных на безопасное проживание.

Заявление прокурора было передано в суд, исковые требования об устранении нарушение были удовлетворены. ГУФСИН России по Пермскому краю должным были привести помещение, где проживали осужденные в надлежащее состояние. Однако ГУФСИН подал ответный иск о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, так как для ремонта недостаточно денег. Финансирование появится только в 2026 году.

Этот иск суд отклонил и обязал ведомство провести реконструкцию.

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, здание, в котором предполагалось разместить осужденных, находится в черте города, к нему есть хороший подъезд. Сейчас там находится 20 человек. По решению суда, здание необходимо дополнить несколькими помещениями, на строительство которых нужно еще 30 миллионов рублей: ШИЗО, комнаты хранения продуктов и приема пищи, библиотеку и клуб, помещение дежурной части и контрольно-пропускной пункт, а также прогулочные дворики.

В ближайшее время по поручению Уполномоченного колонию посетят сотрудники аппарата омбудсмена, изучат ситуацию на месте и проведут личный прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснокамске в луже нашли тело мужчины
Шоумен Олег Верещагин прочитает в Перми любимые литературные произведения
Вы еще успеваете принять участие в конкурсе «300 слов о Перми»
В Кунгуре прошли «Воздушные Баталии» и кубок России по парапланерному спорту
Пермский ЖК «Ньютон» выиграл престижную премию Urban Awards 2019
В Прикамье у мужчины украли чугунную ванну
На Пермский международный марафон зарегистрировались 5 тысяч человек
Берегите детей от ЭВИ
В центре Перми обнаружили заросли борщевика
На площади перед «Театром-Театром» покажут мюзиклы «Jesus Christ Superstar» и «Винил»
В Перми изменится движение автобусных маршрутов №3 и №7
«Побежали на крики о помощи». В Перми прохожие задержали мужчину, который избил женщину в подъезде
В Перми с начала приставы отправили на родину 152 нелегала
В Перми в результате несчастного случая пострадал 8-летний ребенок
«Бил по голове до потери сознания». Пермяка осудили за разбойное нападение
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя
Пермячка заплатит штраф в 10 тысяч за поддельный больничный
«Победителя определят по свету». В Прикамье пройдет фестиваль уличного кино
В Перми завершился ремонт на улице Газеты Звезда