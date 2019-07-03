Павел Миков проверит колонию №26 в Кизеле, где нарушаются права заключенных

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-03T13:11:20+03:00

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Кизеловский прокурор по надзору за соблюдением прав в местах лишения свободы выявил нарушения прав осужденных в колонии №26. В прокуратуре отметили, что ГУФСИН России по Пермскому краю нарушает права осужденных на безопасное проживание.

Заявление прокурора было передано в суд, исковые требования об устранении нарушение были удовлетворены. ГУФСИН России по Пермскому краю должным были привести помещение, где проживали осужденные в надлежащее состояние. Однако ГУФСИН подал ответный иск о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, так как для ремонта недостаточно денег. Финансирование появится только в 2026 году.

Этот иск суд отклонил и обязал ведомство провести реконструкцию.

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, здание, в котором предполагалось разместить осужденных, находится в черте города, к нему есть хороший подъезд. Сейчас там находится 20 человек. По решению суда, здание необходимо дополнить несколькими помещениями, на строительство которых нужно еще 30 миллионов рублей: ШИЗО, комнаты хранения продуктов и приема пищи, библиотеку и клуб, помещение дежурной части и контрольно-пропускной пункт, а также прогулочные дворики.

В ближайшее время по поручению Уполномоченного колонию посетят сотрудники аппарата омбудсмена, изучат ситуацию на месте и проведут личный прием.

ИСТОЧНИК KP.RU