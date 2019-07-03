Пермский ЖК «Ньютон» выиграл престижную премию Urban Awards 2019

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-03T12:48:15+03:00

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Компания УралДомСтрой второй год подряд завоевывает награды одного из главных конкурсов застройщиков. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла XI федеральная премия Urban Awards 2019. Местом проведения торжественной церемонии был выбран исторический особняк в самом сердце Невского проспекта — «Дом Беггровых». Премия собрала крупнейших представителей сферы строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других российских регионов.

Пермь в финальной части была представлена единственным застройщиком — «УралДомСтрой». Девелопер со своим жилым комплексом бизнес-класса «Ньютон» боролся за звание «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса». Конкуренцию ему составляли компании из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Пензы, Уфы, Новосибирска и Тюмени. Всего награды присуждались в 33 номинациях.

В ряде категорий победителей определили сами участники церемонии. В остальных номинациях премия присуждалась по итогам многоэтапной экспертизы жюри. Специалисты оценивали проекты по архитектурным решениям, строительным материалам, благоустройству придомовой территории, безопасности, наличие парковочных мест и другим параметрам. В качестве Независимого Консультанта свои услуги предоставила международная фирма PwC. В результате именно ЖК «Ньютон» был признан победителем среди региональных жилых комплексом бизнес-класса, во второй раз подряд получив престижную награду (в 2018 году «УралДомСтрой» победил с проектом ЖК «OCEAN city» в Ижевске).

В своем новом проекте застройщик учел все требования, которые сегодня предъявляют домам бизнес-класса. Это переменная этажность, подземные парковки, закрытые дворы без машин и безбарьерная среда. Также в «УралДомСтрое» отмечают, что будущим собственникам квартир в ЖК «Ньютон» не придется ждать, когда сложится инфраструктура вокруг жилого комплекса в районе ДКЖ. Магазины, аптеки и все необходимые для жизни сервисы появятся вместе с кварталом на первых этажах зданий. Часть домов будет продаваться по новому принципу с использованием счетов эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU