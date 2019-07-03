На Пермский международный марафон зарегистрировались 5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-03T12:21:18+03:00

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В начале сентября в Перми пройдет третий международный марафон. Спортсмены со всего мира приедут в Перми, чтобы пробежать свою дистанцию. За 65 дней до старта на марафон зарегистрировались 5 тысяч человек из 148 городов мира – России, Франции, Украины, Польши и Швеции.

В этом году участников марафона ждут новые дистанции и новые трассы. К привычным дистанциям – 3; 10,5; 21,1 и 42,195 км – добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми утвердили трассу пермского марафона. Традиционно спортсмены выходили на старт на Ленина, бежали по Комсомольскому проспекту, потом по Сибирской и снова на Ленина. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU