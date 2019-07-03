В центре Перми обнаружили заросли борщевика

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-03T12:04:34+03:00

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Борщевик - настоящее растительное зло! От одного легкого прикосновения может появиться сильнейший ожог. Попав на кожу, летучие соединения борщевика превращают ее в подобие фотопленки. Обычно в коже, освещенной солнцем, образуется меланин, который принимает на себя удар ультрафиолета. А тут она становится прозрачной для ультрафиолетовых лучей. И получается глубинный ожог, который нелегко излечить.

Фото: Подслушано Пермь

Власти начали активную борьбу с ядовитым растением, однако, борщевик добрался и до Перми. Пользователи социальных сетей выложили фотографию растения. Его заметили на улице Чкалова. Несмотря на то, что растение на фото очень похоже на ядовитый борщевик, некоторые пермяки предположили, что это всего лишь лопух.

Врачи рассказали, чем опасен борщевик и как лечить ожоги 00:00 00:00

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи пермской «скорой» выложили фото пострадавших от растения.

ИСТОЧНИК KP.RU