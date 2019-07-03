2019-07-03T11:04:14+03:00
Общество

В Перми изменится движение автобусных маршрутов №3 и №7

На маршрутах добавятся рейсы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми с 3 июля изменится движение двух пермских автобусных маршрутов: №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» и №7 «микрорайон Верхняя Курья – улица Попова».

По просьбе граждан будут добавлены дополнительные рейсы.

В течение дня по будням автобус № 3 будет ходить в 10 раз чаще. При этом интервал движения между автобусами на станции «Пермь-1» в вечернее время составит 10-12 минут. Также будут добавлены дополнительные рейсы в выходные дни.

На автобусном маршруте №7 в будние дни добавится восемь отправлений, а в выходные дни – четыре. Таким образом, в вечернее время после 18:00 будет совершаться 2-3 отправления в час от остановки «улица Попова».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта.Часть автобусов, следующих в объезд Комсомольского проспекта, поменяет маршрут следования

ИСТОЧНИК KP.RU

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