В Перми в результате несчастного случая пострадал 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-03T09:50:47+03:00

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В Кировском районе Перми во вторник, 2 июля, произошел несчастный случай. 8-летний мальчик упал с крыши сарая и получил травму средней тяжести. На место ЧП выехала бригада «Скорой помощи».

- Ребенок получил травму средней тяжести - сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи». - Пострадавшего отправили в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 7-летний мальчик провалился в колодец. В субботу, 1 июня, в День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик наступил на люк колодца, тот встал вертикально, и ребенок застрял в получившемся отверстии. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу.По факту происшествия следователи проверку проводят и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU