«Бил по голове до потери сознания». Пермяка осудили за разбойное нападение
В Индустриальном районе Перми осудили местного жителя за разбой. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина напал на своего знакомого, сильно избил, а после ограбил.
Мужчина бил приятеля по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. Когда мужчина упал, злоумышленник обыскал его и похитил 15 тысяч рублей. Полицейские задержали мужчину. Стражи порядка собрали достаточную совокупность доказательств, подтверждающих виновность ранее судимого за аналогичные преступления пермяка.
Индустриальный районный суд приговорил пермяка к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного материального ущерба.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина ударила ножом сожителя. Злоумышленница находится в изоляторе временного содержания
ИСТОЧНИК KP.RU