«Бил по голове до потери сознания». Пермяка осудили за разбойное нападение

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-03T09:25:15+03:00

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В Индустриальном районе Перми осудили местного жителя за разбой. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина напал на своего знакомого, сильно избил, а после ограбил.

Мужчина бил приятеля по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. Когда мужчина упал, злоумышленник обыскал его и похитил 15 тысяч рублей. Полицейские задержали мужчину. Стражи порядка собрали достаточную совокупность доказательств, подтверждающих виновность ранее судимого за аналогичные преступления пермяка.

Индустриальный районный суд приговорил пермяка к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного материального ущерба.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина ударила ножом сожителя. Злоумышленница находится в изоляторе временного содержания

ИСТОЧНИК KP.RU