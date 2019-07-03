В Прикамье женщина ударила ножом сожителя

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-03T08:03:39+03:00

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В Пермском крае местная жительница совершила тяжкое преступление. 39-летняя жительница Лысьвы у себя в квартире ударила ножом сожителя.

Мужчина и женщина находились вместе в своей квартире. Внезапно между ними возник конфликт. Они стали ругаться. Через некоторое время женщина схватила нож и ударила им своего сожителя.

29-летнего жителя Лысьвы с ранением в грудь отправили в больницу.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ходе следствия выяснилось, что он нигде не работает, и была уже ранее судима.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья жестоко убил своего приятеля. В апреле этого года житель Чайковского распивал алкоголь со своим приятелем. Во время застолья они поссорились - причиной этому стал щенок, которого взял у знакомой один из мужчин. Между приятелями начался конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU