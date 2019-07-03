Пермячка заплатит штраф в 10 тысяч за поддельный больничный

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-03T07:50:33+03:00

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В Перми осудили местную жительницу за поддельный больничный. Следствием установлено, что женщина отсутствовала на работе две недели. Уважительной причины у нее не было. Чтобы избежать увольнения, женщина купила у неизвестных лиц медицинскую справку.

Листок нетрудоспособности на свое имя она предъявила впоследствии работодателю.

Все тайное стало явным, и женщина пошла под суд.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за мошенничество задержали сотрудников автосалона. В Перми задержали сотрудников автосалона на улице шоссе Космонавтов. 14 человек подозревают в мошенничестве.Оперативники задержали 12 сотрудников салона. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут пострадавших от рук мошенников. На данный момент в полицию обратились уже больше 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU