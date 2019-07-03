2019-07-03T07:00:56+03:00
Общество

В Перми завершился ремонт на улице Газеты Звезда

Там заменили 350 метров тепломагистрали
Лилия Абибулаева
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Фото: «Пермская сетевая компания»Фото: «Пермская сетевая компания»
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Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили реконструкцию теплосети на улице Газеты Звезда. Теперь открыт проезд участок от Ленина до Петропавловской. Здесь смонтировано 350 метров тепломагистрали диаметром 500 мм.

На данный момент на этом участке проводятся работы по благоустройству. Подрядчик асфальтирует парковочные карманы напротив Пермского института искусства и культуры, также будут установлен бортовой камень и оборудованы пешеходные дорожки, на который будет уложена тротуарная плитка.

Подрядчик планирует завершить работы в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта. Часть автобусов, следующих в объезд Комсомольского проспекта, поменяет маршрут следования. Из-за сложившейся транспортной обстановки на улице Полины Осипенко с 3 июля будут частично скорректированы маршруты следования некоторых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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