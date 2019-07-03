В Перми введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-03T06:38:40+03:00

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В Перми в ближайшие дни сохраняется вероятность сильных дождей и ливней. В связи с этим Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета существует вероятность возникновения техногенных пожаров, аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, повышение уровня воды в реках.

По этой причине все силы и средства муниципального звена переведены в режим повышенной готовности.

Сотрудники ПАО «РусГидро-«КамГЭС» отметили, что оборудование работает в штатном режиме, и специалисты проводят мониторинг гидрологической обстановки.

Представители сетевых компаний также сообщили о наличии всех необходимых ресурсов по устранению аварий.

Глава города лично будет лично контролировать работу экстренных служб. Дмитрий Самойлов поручил докладывать о ситуации в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU