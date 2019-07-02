2019-07-02T15:39:30+03:00
Происшествия

«Поссорились из-за щенка». Житель Прикамья жестоко убил своего приятеля

Скоро его осудят
Елена КОНОВА
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--Фото: Рамиль ГАЛИ
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В апреле этого года житель Чайковского распивал алкоголь со своим приятелем. Во время застолья они поссорились - причиной этому стал щенок, которого взял у знакомой один из мужчин. Между приятелями начался конфликт.

- 32-летний обвиняемый начал избивать приятеля: сначала кулаками, а потом всем, что попадалось под руку - утюг, табуретка, нож, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Чайковского. - В результате 34-летний мужчина скончался от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье таксисту, который убил жену из-за кошки на глазах троих детей, добавили к сроку еще два месяца. Окончательный приговор суда - 17 лет, один месяц и 18 дней в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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