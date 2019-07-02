2019-07-02T14:42:25+03:00
Общество

«Некоторых возят бесплатно». Новая система оплаты в Перми работает со сбоями

Систему запустили 1 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В пермских автобусах заработала новая система оплат проезда. Однако новые проездные работают со сбоями. Как сообщает издание Business Class, поездки списываются не у всех, поэтому кондукторы возят некоторых льготников бесплатно и без билетов. Расплатиться банковской картой тоже получается не всегда. Также в некоторых случаях деньги за поездку списываются, а через несколько часов возвращаются обратно.

Михаил Ухватов директор НП «Единый Союз перевозчиков» взял ситуацию под свой контроль. Сотрудник департамента взял несколько валидаторов для проверки и обновления программного обеспечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что общественный транспорт будет переходить на новую систему постепенно. С 21 июля в Перми начнут выдавать льготные проездные нового образца. Они будут соответствовать дизайну автобусов - красного цвета с изображением медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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