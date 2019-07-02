2019-07-02T13:55:43+03:00
Происшествия

«Хотел сэкономить на электричестве». В Прикамье трагически погиб мужчина

Его дом был отключен за неуплату
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагедий произошла во вторник, 2 июля, в Кишертском районе Пермского края. 42-летний житель деревни Чирки пытался подключиться к электросетям, но получил смертельную электротравму.

Мужчина пытался незаконно подключиться к воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Совершая «наброс» на ЛЭП, он погиб.

- Причиной гибели ранее судимого гражданина стало грубое нарушение правил безопасности и личная неосторожность при совершении противоправных действий. Ранее жилой дом по наряду энергосбытовой организации был отключен от электроснабжения за неуплату, - сообщают в ОАО «МРСК Урала».

Энергетики предупреждают, что любая попытка несанкционированного вмешательства в работу электросетевого комплекса может привести к трагедии!

О фактах незаконного проникновения в действующие электроустановки можно сообщить по единому номеру Центра обслуживания клиентов «Россети Урал» – 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Прикамье надвигаются сильные дожди и туманы
«Поссорились из-за щенка». Житель Прикамья жестоко убил своего приятеля
Пермяк поблагодарил полицейских, которые нашли его мать
«Некоторых возят бесплатно». Новая система оплаты в Перми работает со сбоями
В Прикамье женщина отсудила 260 тысяч после падения в колодец
Источник: в Пермском крае бабушка убила внучку, а затем покончила с собой
Следователи проводят проверку падения парапланериста на иномарку в Прикамье
В Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта
Жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков
В микрорайоне Разгуляй появится новый экологический маршрут
«Водителя зажало в искореженной машине». В Прикамье столкнулись два грузовика
Житель Прикамья ударил знакомого лопатой
В Прикамье приставы отправились на кладбище, чтобы взыскать долг
В Пермском крае из воды достали тела двух детей