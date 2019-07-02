«Хотел сэкономить на электричестве». В Прикамье трагически погиб мужчина
Трагедий произошла во вторник, 2 июля, в Кишертском районе Пермского края. 42-летний житель деревни Чирки пытался подключиться к электросетям, но получил смертельную электротравму.
Мужчина пытался незаконно подключиться к воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Совершая «наброс» на ЛЭП, он погиб.
- Причиной гибели ранее судимого гражданина стало грубое нарушение правил безопасности и личная неосторожность при совершении противоправных действий. Ранее жилой дом по наряду энергосбытовой организации был отключен от электроснабжения за неуплату, - сообщают в ОАО «МРСК Урала».
Энергетики предупреждают, что любая попытка несанкционированного вмешательства в работу электросетевого комплекса может привести к трагедии!
О фактах незаконного проникновения в действующие электроустановки можно сообщить по единому номеру Центра обслуживания клиентов «Россети Урал» – 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU