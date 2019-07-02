Источник: в Пермском крае бабушка убила внучку, а затем покончила с собой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-02T13:26:52+03:00

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В июне на территории Пермского края произошла трагедия. Как сообщил нам источник в правоохранительных структурах, бабушка убила свою маленькую внучку, а затем - совершила самоубийство.

- Все обстоятельства преступления выясняются, - добавил собеседник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Чайковском мать, которая убила красавицу-дочку, признали невменяемой. Трагедия произошла еще прошлым летом. Как рассказывали знакомые семьи, Татьяна еще много лет назад вела себя странно: скупала тоннами ненужные вещи, ругалась с дочкой и сыном. В прошлом августе она в очередной раз поссорилась с будущей студенткой Юлией. Та ушла жить к подруге. Мама позвонила ей и пригласила поговорить. Когда девушка вернулась домой, Татьяна ее убила. Ее задержали, предъявили обвинение и направили на экспертизу. Она показала, что женщина невменяема.

ИСТОЧНИК KP.RU