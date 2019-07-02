2019-07-02T13:26:52+03:00
Происшествия

Источник: в Пермском крае бабушка убила внучку, а затем покончила с собой

Обстоятельства трагедии выясняются
Поделиться:
--Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В июне на территории Пермского края произошла трагедия. Как сообщил нам источник в правоохранительных структурах, бабушка убила свою маленькую внучку, а затем - совершила самоубийство.

- Все обстоятельства преступления выясняются, - добавил собеседник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Чайковском мать, которая убила красавицу-дочку, признали невменяемой. Трагедия произошла еще прошлым летом. Как рассказывали знакомые семьи, Татьяна еще много лет назад вела себя странно: скупала тоннами ненужные вещи, ругалась с дочкой и сыном. В прошлом августе она в очередной раз поссорилась с будущей студенткой Юлией. Та ушла жить к подруге. Мама позвонила ей и пригласила поговорить. Когда девушка вернулась домой, Татьяна ее убила. Ее задержали, предъявили обвинение и направили на экспертизу. Она показала, что женщина невменяема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Прикамье надвигаются сильные дожди и туманы
«Поссорились из-за щенка». Житель Прикамья жестоко убил своего приятеля
Пермяк поблагодарил полицейских, которые нашли его мать
«Некоторых возят бесплатно». Новая система оплаты в Перми работает со сбоями
В Прикамье женщина отсудила 260 тысяч после падения в колодец
«Хотел сэкономить на электричестве». В Прикамье трагически погиб мужчина
Следователи проводят проверку падения парапланериста на иномарку в Прикамье
В Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта
Жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков
В микрорайоне Разгуляй появится новый экологический маршрут
«Водителя зажало в искореженной машине». В Прикамье столкнулись два грузовика
Житель Прикамья ударил знакомого лопатой
В Прикамье приставы отправились на кладбище, чтобы взыскать долг
В Пермском крае из воды достали тела двух детей