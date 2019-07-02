Следователи проводят проверку падения парапланериста на иномарку в Прикамье

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-02T13:21:22+03:00

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В воскресенье, 30 июня, во время фестиваля «Небесная ярмарка» в Кунгуре произошло небольшое ДТП. Тандем из двух парапланеристов - инструктор и туристка - влетели в припаркованный «Лексус». ЧП заинтересовались в Уральском следственном управлении на транспорте.

- По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время следователем Пермского следственного отдела на транспорте следственного управления опрашиваются очевидцы, пилот, собственник автомобиля, проведен осмотр места происшествия, а также проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье перевернулась цистерна с нефтью. 55-летний водитель не справился с управлением

ИСТОЧНИК KP.RU