2019-07-02T12:22:16+03:00
Происшествия

«Водителя зажало в искореженной машине». В Прикамье столкнулись два грузовика

ДТП произошло ночью 2 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по Пермскому краюФото: УГИБДД по Пермскому краю
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На трассе в Пермском крае большегруз въехал в припаркованный грузовик, водитель которого ремонтировал автомобиль. Водитель одного из грузовиков погиб.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в УГИБДД по Пермском краю, 2 июля в 00:30 по автодороге Восточный Обход, со стороны в направлении Березников, двигался автомобиль «МАН», с полуприцепом, под управлением 44-летнего водителя, который по предварительным данным, превысил скорость и въехал в стоящий в попутном направлении на 1 полосе автомобиль «Ивеко», водитель которого в момент столкновения ремонтировал свое транспортное средство.

От удара кабину «МАНа» сильно смяло, а водителя зажало искореженным металлом. Вызволять мужчину приехали спасатели. С помощью специального инструмента они освободили из груды железа травмированного водителя. Мужчину в тяжелом состоянии передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось. От полученных травм он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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