Житель Прикамья ударил знакомого лопатой

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-02T11:56:26+03:00

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В Пермском крае осудили жителя Александровская за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Сотрудники полиции установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на своего 34-летнего знакомого и избил его лопатой.

- Мужчина лопатой ударил потерпевшего по голове, от чего последний упал. Однако это не остановило правонарушителя, который продолжил избиение. После этого, виновный схватил пострадавшего за одежду и протащил по земле, желая причинить боль оппоненту, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшего с травмами головы и тела, в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Суд приговорил гражданина к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нпомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудят местного жителя за разбой. В Перми под суд отправится местный житель за разбойное нападение, угон и ограбление. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина вызвал такси в район Северного кладбищ. Когда машина приехала, злоумышленник связал и засунул водителя в багажник, после чего направился в Мотовилихинский район. По пути водитель смог выбраться из автомобиля в районе Центрального рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU