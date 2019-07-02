В Пермском крае из воды достали тела двух детей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-02T12:54:30+03:00

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В пятницу, 28 июня, на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что на реке Сылва утонул ребенок. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП. Очевидцы обнаружили в воде тело 9-летней девочки. Малышку достали из воды на берег. Тело девочки передали сотрудникам полиции.

В деревне Зуево Кунгурского района произошло еще одна трагедия. Во время рыбалки утонул 9-летний мальчик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пруду в Перми утонул ребенок. Трагедия произошла в Мотовилихинском районе. Водолазы Пермской городской службы спасения извлекли из воды тело утонувшей девочкиМЧС напоминает: залогом безопасности являются соблюдение правил поведения при нахождении в лодке и дисциплина пребывания около водоема. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей, не оставляйте их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU