2019-07-02T12:54:30+03:00
Происшествия

В Пермском крае из воды достали тела двух детей

Обе трагедии произошли в Кунгурском районе
Лилия Абибулаева
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Фото: Кунгурская служба спасенияФото: Кунгурская служба спасения
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В пятницу, 28 июня, на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что на реке Сылва утонул ребенок. Спасатели незамедлительно выехали на место ЧП. Очевидцы обнаружили в воде тело 9-летней девочки. Малышку достали из воды на берег. Тело девочки передали сотрудникам полиции.

В деревне Зуево Кунгурского района произошло еще одна трагедия. Во время рыбалки утонул 9-летний мальчик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пруду в Перми утонул ребенок. Трагедия произошла в Мотовилихинском районе. Водолазы Пермской городской службы спасения извлекли из воды тело утонувшей девочкиМЧС напоминает: залогом безопасности являются соблюдение правил поведения при нахождении в лодке и дисциплина пребывания около водоема. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей, не оставляйте их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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