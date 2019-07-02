2019-07-02T11:15:05+03:00
Происшествия

На «Небесной ярмарке» в Кунгуре парапланерист влетел в «Лексус»

Однако виноват в ДТП владелец иномарки
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре в самом разгаре международный фестиваль «Небесная ярмарка». Желающих посмотреть на гигантские воздушные шары тысячи. Не меньше зрителей собралось во время полетов сверхлегкой авиации.

Так, 30 июня на аэродроме Мыльники в Кунгуре собралось настолько много народу, что это даже стало причиной ЧП - пилот палапланера в тандеме с туристкой врезался в припаркованную иномарку. Однако виноват в ДТП владелец «Лексуса».

Как объяснили корреспонденту «Комсомольской правды» в администрации аэродрома, водитель иномарки оставил машину в неположенном месте.

- Людей собралось много, мест на парковке для всех не хватило. Гости стали оставлять машины за ограждениями. Мы не успевали отлавливать нарушителей. Они приезжают, оставляют машины и уходят. Так и в этот раз было. Когда проверяющие пришли, водителя «Лексуса» уже не было, - рассказали в администрации.

Несмотря на то, что парапланером управлял опытный пилот, из-за резкой смены погоды он не смог изменить траекторию полета, но принял весь удар на себя.

- Девушка сидела впереди, поэтому Александр вытянул ноги и принял удар на себя, отметили в админитрации аэродрома.

Самую серьезную травму в этом ЧП получил автомобиль - у него отвалилась пластиковая накладка. Парапланерист и пассажирка отделались легким испугом. Владелец иномарки признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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