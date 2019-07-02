2019-07-02T10:16:31+03:00
Происшествия

В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью

55-летний водитель не справился с управлением
Лилия Абибулаева
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Фото: пожарная часть КунгурФото: пожарная часть Кунгур
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В Кунгурском районе Пермского края произошло ДТП с КамАЗом. На трассе рядом с деревней Калиничи в Кыласовском сельском поселении перевернулся нефтевоз. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, авария произошла 1 июля в 16:50 на трассе Саракаево-Большое Заозерье-Якшевитово. По предварительной информации, со стороны Якшевитово в направлении Саркаево двигался автомобиль КамАЗ с полуприцепом цистерной, за рулем которого находился 55-летний водитель. Мужчина не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля. Грузовик съехал с дороги в правый кювет и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал. В результате аварии на 200 квадратных метров разлилась нефть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье перевернулась цистерна с нефтью. Небольшую экологическую катастрофу могли наблюдать сегодня жители края, проезжая по трассе Пермь - Екатеринбург. Во вторник, 18 июня, на подъезде к Кунгуру опрокинулась фура с нефтью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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