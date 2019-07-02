«Прекрасна, как фея». Екатерина Шпица предстала перед поклонниками в образе лесной нимфы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-02T09:49:23+03:00

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Актриса Катерина Шпица - активный пользователь Instagram. Своим подписчикам она рассказывает и о работе, и о путешествиях, и о сыне. Ее посты набирают тысячи лайков, а подписчики не устают засыпать актрису комплиментами.

Вчера Екатерина в очередной раз порадовала поклонников сногсшибательным образом. Актриса предстала в образе прекрасной лесной нимфы в платье от Алены Ахмадуллиной.

katerinashpitsa Екатерина Шпица предстала перед поклонниками в образе лесной нимфы

Подписчики сравнили Екатерину с прекрасной феей, восхищались красотой актрисы, грациозностью ее фигуры и сказочностью образа. Подписчики оставили десятки комментариев под постом. «Волшебная», «Как прекрасный цветок», «Вы девушка из сказки».

Пост набрал 18 тысяч лайков.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки журнала. Катерина поделилась обложкой журнала «КиноРепортер», на которой она только предстала в жакете и в бусах.Катерина призналась, что думала о том, как ее воспринимают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU