Когда не стоит соваться в воду

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-02T09:46:08+03:00

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Искупаться в жаркую погоду в ближайшей речке или пруду для наших земляков — святое дело. Но пермские водоёмы, не проверенные Роспотребнадзором, таят в себе множество опасностей. Особенно, если вы купаетесь в тёплой стоячей воде.

Во-первых, это кишечные инфекции, для заражения которой достаточно попадания в рот небольшого количества воды. Повышенный риск заболеть кишечной инфекцией возникает при купании в водоемах расположенных вблизи ферм. Симптомами этого заболевания является повышенная температура тела, тошнота, рвота, понос и боли в животе.

Если в непосредственной близости от водоёма расположены дачные участки, а соответственно, и сточные трубы, ведущие к воде, то купание в таком водоёме чревато не только кишечными инфекциями, но и гепатитом А. Период с начала заражения до появления первых признаков болезни составляет от 14 до 28 дней, симптомы болезни включают в себя диарею, потерю аппетита, тошноту, потемнение мочи, обесцвечивание кала и пожелтение кожных покровов и белков глаз. Также купаясь в непроверенных водоемах вы можете заразиться энтеровирусной и ротовирусной инфекциями, дизентерией и гельминтозом.

Нередки у купальщиков болезни глаз, такие как конъюнктивит и блефарит, а также заболевание ушей — наружный отит. Ну и, конечно, это целый ряд кожных заболеваний. Обычно такие болезни взывают сильную аллергическую реакцию, раздражение кожи, гнойничковые высыпания, сопровождающееся сыпью и очень сильным зудом. Возможно также повышение температуры тела до 38 градусов.

Врачи Центра медицинской профилактики настоятельно рекомендуют пермякам купаться только на оборудованных пляжах, где регулярно берутся пробы воды и риск подхватить одну из этих инфекций минимален. И, конечно, особенно важно следить за тем, в каких местах и в какой воде летом купаются ваши дети.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU