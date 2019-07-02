182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-02T08:09:24+03:00

Это уже четвертый за два года долгострой в Чайковском, который удается ввести в эксплуатацию

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В Чайковском готов к вводу долгострой на ул. Декабристов, 6. На прошлой неделе Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о соответствии дома всем строительным нормам. В ближайшие дни объект будет введён в эксплуатацию, и в новые квартиры смогут въехать 182 семьи.

Как пояснили в Министерстве строительства и архитектуры Пермского края, это уже четвертый за два года долгострой в Чайковском, который удается ввести. Осенью 2017 года представители регионального Минстроя встретились с местной администрацией и дольщиками проблемных домов города. Тогда их было четыре. «Решение проблем по этим объектам – это результат совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти, общественной палатой, правоохранительными органами», – отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Сегодня в Чайковском не осталось ни одного проблемного дома. За два года удалось ввести объекты по адресам: Сиреневый бульвар, 5; Сиреневый бульвар, 3; ул. Камская, 9. А теперь готов к вводу последний долгострой – на ул. Декабристов, 6.

Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей. Также осенью этого года будет сдан ещё один проблемный объект – на ул. Челюскинцев, 23. Это первый долгострой, который достраивается краевыми властями с использованием региональных мер поддержки.

Напомним, вопрос обманутых дольщиков актуален во многих регионах страны. Для его решения в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» Президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять все необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU