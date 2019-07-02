2019-07-02T08:09:24+03:00
Общество

182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском

Это уже четвертый за два года долгострой в Чайковском, который удается ввести в эксплуатацию
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
Изменить размер текста:

В Чайковском готов к вводу долгострой на ул. Декабристов, 6. На прошлой неделе Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о соответствии дома всем строительным нормам. В ближайшие дни объект будет введён в эксплуатацию, и в новые квартиры смогут въехать 182 семьи.

Как пояснили в Министерстве строительства и архитектуры Пермского края, это уже четвертый за два года долгострой в Чайковском, который удается ввести. Осенью 2017 года представители регионального Минстроя встретились с местной администрацией и дольщиками проблемных домов города. Тогда их было четыре. «Решение проблем по этим объектам – это результат совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти, общественной палатой, правоохранительными органами», – отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Сегодня в Чайковском не осталось ни одного проблемного дома. За два года удалось ввести объекты по адресам: Сиреневый бульвар, 5; Сиреневый бульвар, 3; ул. Камская, 9. А теперь готов к вводу последний долгострой – на ул. Декабристов, 6.

Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей. Также осенью этого года будет сдан ещё один проблемный объект – на ул. Челюскинцев, 23. Это первый долгострой, который достраивается краевыми властями с использованием региональных мер поддержки.

Напомним, вопрос обманутых дольщиков актуален во многих регионах страны. Для его решения в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» Президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять все необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Небесной ярмарке» в Кунгуре парапланерист влетел в «Лексус»
В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью
«ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки
«Прекрасна, как фея». Екатерина Шпица предстала перед поклонниками в образе лесной нимфы
Когда не стоит соваться в воду
«Завышали цены на машины в два раза». В Перми за мошенничество задержали сотрудников автосалона
В Перми разыскивают мужчину, который ушел из дома три недели назад
«Адреналина не хватает». Пермяки обсуждают снимок повисших на балконе мужчин
В Прикамье экологи установят границы водоохранных зон малых рек
В Пермском крае за неделю под колесами машин погибли два лося
В Прикамье женщина отправится за решетку за кражу с карты знакомого
В Чердыни на неопределенный срок закрылся музей
В Перми начинается капитальный ремонт Комсомольского проспекта
На открытие фестиваля в Губахе приехали более 8 тысяч человек
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман
В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом
В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ
«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой
"После Курентзиса". В Санкт-Петербурге художник нарисовал герб Прикамья с плачущим медведем