«Завышали цены на машины в два раза». В Перми за мошенничество задержали сотрудников автосалона

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-02T10:04:04+03:00

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В Перми задержали сотрудников автосалона на улице шоссе Космонавтов. 14 человек подозревают в мошенничестве.

Сотрудники полиции установили, что работники автосалона приобретали у клиентов по программе «Трейд-ин» за 1 рубль. После злоумышленники оказывали психологическое давление на клиентов и заставляли покупать автомобиль из салона по завышенной цене. Также, вводя в заблуждение клиентов, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств.

Оперативники задержали 12 сотрудников салона. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции ищут пострадавших от рук мошенников. На данный момент в полицию обратились уже больше 20 человек.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, просят позвонить по телефонам: 296-35-45, 296-23-93.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина отправится за решетку за кражу с карты знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU