2019-07-02T10:04:04+03:00
Происшествия

«Завышали цены на машины в два раза». В Перми за мошенничество задержали сотрудников автосалона

Полицейские ищут пострадавших от рук мошенников
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Перми задержали сотрудников автосалона на улице шоссе Космонавтов. 14 человек подозревают в мошенничестве.

Сотрудники полиции установили, что работники автосалона приобретали у клиентов по программе «Трейд-ин» за 1 рубль. После злоумышленники оказывали психологическое давление на клиентов и заставляли покупать автомобиль из салона по завышенной цене. Также, вводя в заблуждение клиентов, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств.

Оперативники задержали 12 сотрудников салона. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции ищут пострадавших от рук мошенников. На данный момент в полицию обратились уже больше 20 человек.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, просят позвонить по телефонам: 296-35-45, 296-23-93.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина отправится за решетку за кражу с карты знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Небесной ярмарке» в Кунгуре парапланерист влетел в «Лексус»
В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью
«ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки
«Прекрасна, как фея». Екатерина Шпица предстала перед поклонниками в образе лесной нимфы
Когда не стоит соваться в воду
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском
В Перми разыскивают мужчину, который ушел из дома три недели назад
«Адреналина не хватает». Пермяки обсуждают снимок повисших на балконе мужчин
В Прикамье экологи установят границы водоохранных зон малых рек
В Пермском крае за неделю под колесами машин погибли два лося
В Прикамье женщина отправится за решетку за кражу с карты знакомого
В Чердыни на неопределенный срок закрылся музей
В Перми начинается капитальный ремонт Комсомольского проспекта
На открытие фестиваля в Губахе приехали более 8 тысяч человек
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман
В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом
В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ
«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой
"После Курентзиса". В Санкт-Петербурге художник нарисовал герб Прикамья с плачущим медведем