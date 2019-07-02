В Прикамье экологи установят границы водоохранных зон малых рек

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-02T06:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Защита малых рек Прикамья - важная задача. Для того, что установить надлежащий контроль и обеспечить сохранение их флоры и фауны, министерство природы объявило аукцион на определение береговой линии и границ водоохранных зон малых рек Воткинского водохранилища.

В планах оградить 700 малых рек общей протяженностью 2,3 тысячи км, при этом водоохранная зона составит 4,7 тысячи км. На решение этих задач край получил 8,2 миллионов рублей из федерального бюджета.

- У каждого водного объекта, в том числе и у малых рек, должна быть определена водоохранная зона – территория, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, – пояснила начальник управления водных ресурсов Галина Миронова

ИСТОЧНИК KP.RU