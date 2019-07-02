2019-07-02T06:55:56+03:00
Общество

В Прикамье экологи установят границы водоохранных зон малых рек

Всего планируют ограничить 700 малых рек
Лилия Абибулаева
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сайт правительства Пермского краясайт правительства Пермского края
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Защита малых рек Прикамья - важная задача. Для того, что установить надлежащий контроль и обеспечить сохранение их флоры и фауны, министерство природы объявило аукцион на определение береговой линии и границ водоохранных зон малых рек Воткинского водохранилища.

В планах оградить 700 малых рек общей протяженностью 2,3 тысячи км, при этом водоохранная зона составит 4,7 тысячи км. На решение этих задач край получил 8,2 миллионов рублей из федерального бюджета.

- У каждого водного объекта, в том числе и у малых рек, должна быть определена водоохранная зона – территория, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, – пояснила начальник управления водных ресурсов Галина Миронова

ИСТОЧНИК KP.RU

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