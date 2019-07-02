В Пермском крае за неделю под колесами машин погибли два лося
За последнюю неделю июня в Прикамье погибли 2 годовалых лося. Как сообщают в министерстве природы, ДТП произошли 25 и 28 июня. В Горнозаводском районе легковой автомобиль сбил годовалую лосиху. На трассе Кукуштан - Оса под колесами грузовика погиб еще один лосенок.
Всего с начала года произошло 35 аварий с дикими животными.
В Министерстве природы предупреждают, что животные могут выйти на проезжую часть и стать причиной ДТП, а также зайти в населенный пункт, так как сейчас сезон миграции лосей. Автомобилистам стоит быть внимательнее.
- При выходе лосей на автомобильные дороги часто происходят ДТП (наезд на лосей), где лоси погибают, автомобили получают значительные повреждения, а водители и пассажиры автомобилей получают травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе министерства природы Прикамья.
ИСТОЧНИК KP.RU