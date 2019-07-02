2019-07-02T06:27:10+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина отправится за решетку за кражу с карты знакомого

Ближайшие три года она проведет в колонии
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пермском крае осудили местную жительницу за хищение денег с банковской карты своего знакомого. Жительница Соликамска знала код разблокировки телефона своего друга. Когда мужчина не видел, с помощью смс-сообщения женщина перевела деньги с его банковской карты на счет своей племянницы. Позже злоумышленница сняла деньги с карты родственницы и потратила на свои нужды.

Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, наличия в её действиях рецидива преступления, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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