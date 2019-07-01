В Чердыни на неопределенный срок закрылся музей

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-01T20:02:12+03:00

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В группе "Чердынский музей" "ВКонтакте" появилось объявление о том, что учреждение закрывается на неопределенное время.

- С 1 июля по техническим причинам будут закрыты для посещения все здания краеведческого музея: Выставочный зал, Музей истории веры, Центр памяти Михаила Романова в Ныробе, - написано в группе.

В комментариях некоторые возмущаются, говоря о том, что многие едут в Чердынь ради музея.

Ранее мы рассказывали о том, что музей "Ретро-Гараж" чуть не закрылся. Он работал в Перми уже несколько лет, в учреждении насчитывается более 3 тысяч экспонатов. Но в прошлом году собственник здания, в котором находился музей, сообщил, что "Ретро-гараж" должен освободить помещение. Руководство в срочном порядке стало искать новое помещение. К счастью, сейчас музей работает.

ИСТОЧНИК KP.RU