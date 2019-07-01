МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-01T14:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми и крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. В понедельник и во вторник, на территории края ожидают сильный ветер, дожди и туман. Ночью в отдельных районах будет гроза, ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, при грозе порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 18-23°.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди

ИСТОЧНИК KP.RU