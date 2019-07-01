В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-01T14:25:08+03:00

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В Перми арбитражный суд признал ЖСК «Правый берег» банкротом. Как сообщает издание Business Class, в отношении кооператива открыта процедура конкурсного производства. В 2019 году истец подал заявление о самобанкротстве из-за задолженности в 3,2 миллиона рублей.

Ранее в 2018 году министерство строительства и архитектуры Пермского края выявило нарушение в деятельности компании, а также нецелевое расходование средств дольщиков в размере 38 миллионов рублей.

Председателем правления ЖСК «Правый берег» является Андрей Мехоношин. Он же руководит ООО «Правый берег», ООО «А-система», «А-Технология», ООО «УК «Альта». Отметим, что минстрой проводил проверку и в отношении ООО «А-Система», эта компания тоже направляла деньги дольщиков (10 млн рублей) на сторонние цели. В отношении «А-Системы» и ЖСК «Правый берег» были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU