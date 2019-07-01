2019-07-01T14:13:53+03:00
Недвижимость

В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ

Заметно подорожали отопление и горячая вода
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Как сообщает «Рифей-Пермь», с 1 июля жители Пермского края станут больше платить за коммунальные услуги. Так, за водоотведение теперь придется отдать почти на 3 рубля больше. Было 21, 67, стало 23,14 рубля за кубометр воды. Тарифы на холодное водоснабжение не изменились и составляют 33,03 рубля/м3. Электроэнергия подорожает на 3,5% . Для горожан, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, тариф составит 4,13 руб./кВт*ч.

Цены на газ выросли примерно на 5%. Теперь за кубометр на отопление цена составит 5,14 рубля и 6,12 рубля на приготовление пищи и нагрев воды.

Также, заметно подорожали отопление и горячая вода. Однако тариф зависеть это будет от ресурсоснабжающей компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман
В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом
«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой
"После Курентзиса". В Санкт-Петербурге художник нарисовал герб Прикамья с плачущим медведем
В Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку»
Пермская баскетболистка отправится в составе национальной сборной на летнюю Универсиаду-2019
В Перми состоится бесплатная лекция "Зачем при онкологии необходима восстановительная терапия?"
В Перми за выходные в ДТП пострадали 10 детей
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова