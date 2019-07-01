В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-01T14:13:53+03:00

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Как сообщает «Рифей-Пермь», с 1 июля жители Пермского края станут больше платить за коммунальные услуги. Так, за водоотведение теперь придется отдать почти на 3 рубля больше. Было 21, 67, стало 23,14 рубля за кубометр воды. Тарифы на холодное водоснабжение не изменились и составляют 33,03 рубля/м3. Электроэнергия подорожает на 3,5% . Для горожан, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, тариф составит 4,13 руб./кВт*ч.

Цены на газ выросли примерно на 5%. Теперь за кубометр на отопление цена составит 5,14 рубля и 6,12 рубля на приготовление пищи и нагрев воды.

Также, заметно подорожали отопление и горячая вода. Однако тариф зависеть это будет от ресурсоснабжающей компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре

ИСТОЧНИК KP.RU