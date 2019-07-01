2019-07-01T13:52:25+03:00
Происшествия

«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой

Мужчина угнал машину и ограбил центр приема металлолома
Лилия Абибулаева
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В Перми под суд отправится местный житель за разбойное нападение, угон и ограбление. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина вызвал такси в район Северного кладбищ. Когда машина приехала, злоумышленник связал и засунул водителя в багажник, после чего направился в Мотовилихинский район. По пути водитель смог выбраться из автомобиля в районе Центрального рынка.

На улице 1905 года злоумышленник зашел в центр приема металлолома и, угрожая ножом, похитил 100 тысяч рублей. После этого он бросил такси Киа Рио на ул. Обросова и скрылся

Сотрудники полиции задержали пермяка на Бульваре Гагарина. Мужчина признался в содеянном. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности пермяк, заключен под стражу. По фактам угона и разбоя возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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