2019-07-01T13:47:32+03:00
Происшествия

В Перми за выходные в ДТП пострадали 10 детей

Всего произошла 91 авария
Лилия Абибулаева
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Фото: У ГИБДД по ПермиФото: У ГИБДД по Перми
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В Перми за минувшие выходные зафиксировано 91 ДТП. По данным УГИБДД по Перми, в авариях пострадали 73 человек, 10 из которых - дети. Три человека погибли.

В субботу, 29 июня, смертельное ДТП произошло в Чусовом. Там погибла 62-летняя велосипедистка. Женщина нарушила правила дорожного движения и не спешилась при переходе проезжей части по «зебре».

Еще две аварии произошли с участием несовершеннолетних велосипедистов. Так, в Оханске водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 8-летнего велосипедиста, который не спешился при пересечении проезжей части.

Еще один 8-летний мальчик пострадал в деревне Заборино Пермского района. Водитель внедорожника «Тайота» нарушил правила и сбил велосипедиста.

Оба пострадавших с травмами доставлены в больницу.

В выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 5 тысяч правонарушений. Выявлено 132 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 95 – не имели права управления, более 76 водителей нарушили требования к перевозке детей, 50 человек привлечены за выезд на полосу встречного движения, более 200 водителей принудительно сняли тонировку со своих автомобилей. 165 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, 163 водителя вело-мототранспорта привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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