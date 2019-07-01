2019-07-01T11:32:31+03:00
Общество

В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции

На перекрестке завершены все работы, связанные с перекладкой сетей
Лилия Абибулаева
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Фото: с сайта администрации ПермиФото: с сайта администрации Перми
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С 1 июля перекресток улиц Сибирской и Революции открыт. Перекресток полностью закончил ремонтные работы, связанные с перекладкой тепловых сетей. Работы закончились точно в соответствии с графиком.

Кроме того, в ближайшее время планируется полностью открыть движение на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева. Для проезда с улицы Куйбышева на улицу Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом «Динамо». Это позволит избежать больших транспортных заторов, связанных с закрытием Комсомольского проспекта.

Движение по улице Сибирская уже запущено в полном объеме. Также открыт проезд через улицу Швецова от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда в одностороннем режиме (две полосы в одну сторону). Таким образом, транспорт сможет выезжать на улицу Революции, где откроется двустороннее движение от улицы Сибирская до улицы Газеты Звезда.

В администрации города напоминают, что в ночь с 1 на 2 июля будет закрыто движение на перекрестке улиц Революции и Комсомольский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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