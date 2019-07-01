Пермский край открыт для цифровой трансформации образования

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-01T11:14:50+03:00

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28 июня на заседании Координационного совета по цифровой экономике Пермского края федеральные эксперты, представители ведущих пермских вузов и IT-компаний обсудили возможности цифровой трансформации классических вузовских программ.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что сегодня вузам брошен новый вызов. «Сейчас значительные деньги инвестируются в образовательные онлайн-платформы. Это не просто дистанционное образование, оно полностью интерактивное и даёт такое качество обучения, что ведущие мировые университеты готовы принимать результаты экзаменов наравне с традиционными. Да, масштаб пока не тотальный и такие курсы пока не закрывают всю потребность в подготовке IT-специалистов, но развиваются такие платформы очень быстро, – подчеркнул Максим Решетников. – При этом в гонку с новыми форматами обучения включились не только мировые и федеральные вузы: региональным вузам сложно держаться в стороне. Сейчас нашим вузам важно найти своё место и сохранить свои профессиональные компетенции, понять, какие направления необходимо разрабатывать дальше».

Директор центра новых образовательных технологий EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов высоко оценил уровень открытости изменениям сферы образования в Пермском крае: «Сектор образования, в отличие от других сервисных секторов, очень закрытый во всех субъектах РФ. Усилиями губернатора и его команды Пермский край входит в десятку регионов, открытых для цифровых трансформаций в области образования. На совещании мы наметили ряд шагов. В частности, это интеграция онлайн-курсов и онлайн-программ, а также выходы вузов на российские и зарубежные онлайн-платформы совместно с ведущими университетами».

На совещании также обсудили федеральные проекты «Цифровой университет» и «Цифровая образовательная среда», осуществляемые в рамках нацпроектов «Цифровая экономика РФ» и «Образование». Планируется, что эти проекты будут также реализованы в Пермском крае, сообщил Нурлан Киясов.

Сейчас в Пермском крае для студентов и специалистов IT-отрасли работает Пермский сетевой IT-университет (http://perm-itnetwork.ru/), основной задачей которого является налаживание связей между вузами и IT-компаниями. Первые программы IT-университета создавались для студентов и специалистов: «IoT-device за 24 часа», «Информационная безопасность в системах IoT за 24 часа», «Аналитика IoT». Все эти образовательные программы были востребованы студентами. 12 слушателей получили приглашение на стажировку в лучшие IT-компании.

В июне Пермский IT-университет запустил первую демо-школу для учащихся средних и старших классов по технологии интернет-вещей. В конце июня стартовали занятия в демо-школе «Роботизированная автоматизация процессов за 24 часа» (Школа RPA). Этот курс подготовили специалисты Объединённого центра обслуживания холдинга «Уралхим» совместно с разработчиком программной платформы UiPath. Зачисление на программы предусматривает вступительные тестовые задания, обучение бесплатное.

«Мы чувствуем нехватку кадров. Это касается и уровня приходящих специалистов, и их количества, – рассказал коммерческий директор Macroscop Дмитрий Аминов. – Сейчас мы уже проводим совместные программы с пермскими вузами. Первый наш проект – Школа компьютерного зрения. В рамках неё мы даём студентам те навыки и знания, которыми обладаем сами, и предлагаем талантливым студентам пройти у нас практику с возможным дальнейшим трудоустройством. В прошлом году мы приняли несколько специалистов именно по этому механизму. Вузы Перми дают хорошую фундаментальную базу, но нам также интересна инициатива IT-университета в части подготовки кадров с актуальными для нас компетенциями».

Об образовательных практиках подготовки IT-кадров рассказал заместитель директора по профессиональному развитию персонала компании Xsolla Александр Толмачёв. «Нам приходится соперничать с такими компаниями, как Yandex и Google. Важно создавать такие условия, при которых IT-специалисты оставались бы в регионе. Мы создаём профессиональные сообщества, активно участвуем в создании IT-кластера, формируем программу обучения сотрудников, повышая уровень компетенции и вовлечённости. Мы готовы участвовать в развитии специалистов в крае, поскольку понимаем, что ценность компании – это её кадры», – отметил Александр Толмачёв.

IT-университет – это приоритетный проект Пермского края, который реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых Министерства информационного развития и связи и Министерства образования. В проекте участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ».

Начальник Управления образовательных технологий ПНИПУ Ренат Зиннатуллин отметил, что для эффективного взаимодействия необходим диалог с бизнесом на регулярной основе: «Мы заинтересованы в реализации программ дополнительного профессионального образования как для студентов, так и для действующих специалистов. Только в рамках диалога мы поймём, что необходимо IT-отрасли и что могут предложить вузы».

ИСТОЧНИК KP.RU