2019-07-01T10:18:36+03:00
Общество

В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона

Работы будут проводиться с 10 по 25 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: палеонтологическая экспедиция пермского краеведческого музеяФото: палеонтологическая экспедиция пермского краеведческого музея
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- Работа простая, но тяжелая – копать, копать и копать. Иногда, для разнообразия, можно потаскать тяжести, - пишут палеонтологи пермского краеведческого музея.

С 10 по 25 июля в Оханском районе Пермского края пройдут раскопки трогонтериевого слона. Члены палеонтологической экспедиции ищут волонтеров, желающий поработать за идею на благо науки.

В обмен на труд волонтеров будет кормить три раза в день, ночлег в палатке, а также потрясающий Оханский район. Также у волонтеров будет реальная возможность попасть в историю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми во время раскопок обнаружили кладбище первых жителей города. Археологи пермского государственного университета продолжают раскопки на месте будущей поликлиники. Место раскопок – объект культурного наследия «Пермь. Губернское поселение», поэтому археологические работы - стандартное мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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