В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-01T06:56:40+03:00

Осадков станет меньше только к середине недели

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Первая неделя июля в Пермском крае ожидается дождливой. Уральская погода не дает пермякам насладиться летом. Грозы, ветер и ливни - таков прогноз погоды на ближайшие несколько дней. В некоторых городах края выпадет месячная норма осадков.

За период с 30 июня по 3 июля может выпасть от двух до четырех недельных норм, а в некоторых районах Южного Урала больше месячной нормы осадков (свыше 100 мм)

В Пермском крае за первую половину недели также может выпасть более половины месячной нормы осадков. В некоторых городах края выпадет месячная норма осадков. В Верещагино за предстоящую неделю выпадет месячная норма.

Из-за обильных дождей и ливней температура в крае будет ниже на несколько градусов.

Ночью будет в основном +13…+18°, днем +18...+23°. Также для начала июля 2019 года характерна высокая влажность воздуха. Из-за это и слабого ветра в период 1-3 июля вероятно образование туманов со значительным снижением видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU