В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-01T06:36:16+03:00

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В Дзержинском и Орджоникидзевском районе в начале недели, 2 и 3 июля, отключат холодную воду. Краны пересохнут для проведения аварийно-восстановительных работ.

Как сообщает «Новогор-Прикамье», 2 июля с 9:00 до 19:00 холодной воды не будет в Орджоникидзевском районе в домах по улице Ново-Гайвинская, 82, 90, 92 и домах на Писарева, 1, 15, 2, 2А.

В среду, 3 июля, с 10:00 до 15:00 без воды останутся жители микрорайона Парковый:

Куфонина, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23,

Парковый, 2, 2А, 4, 6, 8

Подлесная, 11, 11А, 13, 3А, 5, 7, 9.

Компания рекомендует жителям районов запастись водой заранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после ливня затопило улицу Малкова. В воскресенье, 30 июня, жители Дзержинского района могли почувствовать себя жителями итальянской Венеции. После сильного ливня воды на улице Малкова было столько, что машины не ехали, а плыли.

ИСТОЧНИК KP.RU