МЧС: 30 июня и 1 июля в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-30T17:21:34+03:00

Но днем будет тепло - до 23 градусов

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30 июня и 01 июля на территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. На большей части края будет дождь, ночью - ливни. Ветер южный, но порывы достигнут 18 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем - 18-23 градусов, - сообщили в МЧС.- Поэтому находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Соблюдайте правила дорожного движения.

Синоптики пока не рассказали, каким будет июль, но вот июнь солнца пермякам не принес. Практически весь месяц на территории Пермского края стояла прохладная погода, сопровождающаяся дождями, сильным ветром и молниями. Первый месяц лета значительно отличается от мая, когда в городе стояла настоящая жара.

ИСТОЧНИК KP.RU