«Как же вы похожи». Пользователи сети удивляются сильному сходству Светланы Пермяковой и ее дочки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-30T13:46:42+03:00

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Поклонники Светланы Пермяковой не в первый раз удивляются тому, как сильно похожи актриса и ее дочь Варя. То и дело известная пермячка публикует фотографии с малышкой в своем аккаунте в Instagram. И подписчики неизменно указывают на сильное сходство Светланы и Вари.

Недавно они ходили на Усачевский рынок, где проходило благотворительное мероприятие.

- Как же вы похожи, - восхитились в очередной раз пользователи соцсетей.- Какие хорошие! Красотки!

s_permyakova Светлана Пермякова

Кстати, не так давно у Вари прошел выпускной в детском садике - окончание четырехлетней "учебы". На праздник она пришла очень нарядная, в шикарном платье. Светлана Пермякова поблагодарила сотрудников детского садика за любовь, заботу и внимание.

- Слезы счастья и гордости были у родителей, ура, - написала актриса. - Время быстро бежит, и уже скоро мы станем первоклашками.

s_permyakova Светлана Пермякова с дочкой

ИСТОЧНИК KP.RU