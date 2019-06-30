«Как же вы похожи». Пользователи сети удивляются сильному сходству Светланы Пермяковой и ее дочки
Поклонники Светланы Пермяковой не в первый раз удивляются тому, как сильно похожи актриса и ее дочь Варя. То и дело известная пермячка публикует фотографии с малышкой в своем аккаунте в Instagram. И подписчики неизменно указывают на сильное сходство Светланы и Вари.
Недавно они ходили на Усачевский рынок, где проходило благотворительное мероприятие.
- Как же вы похожи, - восхитились в очередной раз пользователи соцсетей.- Какие хорошие! Красотки!
Кстати, не так давно у Вари прошел выпускной в детском садике - окончание четырехлетней "учебы". На праздник она пришла очень нарядная, в шикарном платье. Светлана Пермякова поблагодарила сотрудников детского садика за любовь, заботу и внимание.
- Слезы счастья и гордости были у родителей, ура, - написала актриса. - Время быстро бежит, и уже скоро мы станем первоклашками.
ИСТОЧНИК KP.RU