«Я кричала на всю улицу и просила помощи». Пермячка пожаловалась, что на нее напали трое сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-30T10:07:37+03:00

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В группе «Подслушано Пермь» появилась запись девушки, которая сообщила, что 29 июня у остановки Самаркандская на нее напали трое молодых людей и потащили к машине. По словам пермячки, они представились сотрудниками уголовного розыска.

- Я кричала на всю улицу, просила помощи, пыталась вырваться, но никто не реагировал, они втроем с силой запихивали меня в машину, - пишет она. - Было очень страшно. Я просила, чтобы они позвонили моему папе, он бывший сотрудник полиции, но они не реагировали. Они взяли из сумки мой телефон и искали в нем номера, причину моего задержания не говорили.

После случившегося, по словам девушки, «полицейские» отпустили ее и не извинились за ошибку. Она написала заявление в прокуратуру. Девушка возмущена обращением с ней: если сотрудники органов ошиблись, они могли бы извиниться перед пермячкой.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что информация, размещенная в сети, находится на контроле у руководства. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU