В Перми сдвинули «власть»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-29T10:57:51+03:00

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- Если вам показалось, что из центра Перми исчезла «Власть», это не совсем так — она гибкая, мобильная и просто чуть-чуть подвинется, - пояснили в пресс-службе музея современного искусства Permm.

Арт-объект «Власть», что перед зданием законодательного собрания, немного сдвинулся. Инсталляцию перенесли на 15 метров, чтобы отремонтировать этот участок эспланады.

Арт-объект сместился чуть ближе к зданию Заксобрания. Это сделали, чтобы не повредить известные буквы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на реконструкцию участка эспланады выделят почти 100 миллионов. На сайте госзакупок появилась информация о том, что для оборудования участка пермской эспланады выделят почти 100 миллионов рублей. Подрядчик должен провести строительные работы и возвести объекты для отдыха, например, площадку для игры в гольф, горные убежища, пляжные сооружения, парковые территории

ИСТОЧНИК KP.RU