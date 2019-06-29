«Таинственная». Екатерина Шпица удивила поклонников нежным образом балерины
Пермячка Екатерина Шпицы активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.
Поклонники видели актрису и в образе роковой красотки, в образе сексуальной панночки, и шикарной голливудской дивы с красной дорожки…В этот раз Катерина Шпица предстала в образе нежной и таинственной балерины.
В белой легкой юбке Екатерина кажется еще более хрупкой, изящной и романтичной. Пользователи социальных сетей высоко оценили новый образ любимой актрисы.
Пост набрал 8 500 лайков.
Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица порадовала подписчиков фото в купальнике. Девушка рассказала подписчикам впечатления от поездки во Францию, а также поделилась несколькими любимыми рецептами коктейлей.
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ИСТОЧНИК KP.RU