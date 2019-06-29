2019-06-29T10:07:07+03:00
Звезды

«Таинственная». Екатерина Шпица удивила поклонников нежным образом балерины

Девушка поделилась новым фото в соцсетях
Лилия Абибулаева
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Фото: Инстаграм Екатерины ШпицыФото: Инстаграм Екатерины Шпицы
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Пермячка Екатерина Шпицы активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Поклонники видели актрису и в образе роковой красотки, в образе сексуальной панночки, и шикарной голливудской дивы с красной дорожки…В этот раз Катерина Шпица предстала в образе нежной и таинственной балерины.

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Екатерина Шпица удивила поклонников нежным образом балерины Фото из Инстраграма Екатерины Шпицы
9023 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В белой легкой юбке Екатерина кажется еще более хрупкой, изящной и романтичной. Пользователи социальных сетей высоко оценили новый образ любимой актрисы.

Пост набрал 8 500 лайков.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица порадовала подписчиков фото в купальнике. Девушка рассказала подписчикам впечатления от поездки во Францию, а также поделилась несколькими любимыми рецептами коктейлей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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